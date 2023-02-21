Пискарёв (Ртищев) Матвей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти01.12.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
30.10.1848
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пискарёва Анна Панкратьевна
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Смерть
01.12.1903
Служивший в 4 резервном батальоне Полтавского Пехотного полка рядовой Матвей Никифоров Пискарев от старости