Пискарёв (Ртищев) Матвей Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискарёв (Ртищев) Матвей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

01.12.1903

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1824

Отец: Ртищев Никифор Сергеевич

Мать: Ртищева Авдотья (Евдокия) Леоновна (Леонтьева)

Рождение ребёнка
30.10.1848

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пискарёва Анна Панкратьевна

Пучьки, Епифанский уезд, Тульская губерния
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Смерть
01.12.1903
Пучьки, Епифанский уезд, Тульская губерния
Служивший в 4 резервном батальоне Полтавского Пехотного полка рядовой Матвей Никифоров Пискарев от старости
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