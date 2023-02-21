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Николаев Борис
Николаев Борис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Николаев Николай Николаевич
1919 г.р.
Мать
Холодова Надежда Афанасьевна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Николаев Николай Николаевич
Мать:
Холодова Надежда Афанасьевна
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