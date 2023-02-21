Малахов Петр Федорович
Место рождениясело Узян
Дата рождения23.06.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1913
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
село Узян
Военная награда
1944
медаль "За отвагу"
Военная награда
1945
орден "Слава 3-й степени"
Рождение ребёнка
24.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
село Михайловка
Военная награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно