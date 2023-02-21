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Малахов Петр Федорович

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Место рождения

село Узян

Дата рождения

23.06.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1913

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

село Узян
Военная награда
1944
медаль "За отвагу"
Военная награда
1945
орден "Слава 3-й степени"
Рождение ребёнка
24.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

село Михайловка
Военная награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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