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Тюменцев Василий Трифонович

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Место рождения

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Тюменцев Трифон

Мать: Тюменцева Неизвестно

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюменцева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюменцева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Тюменцева Мария

Смерть
Неизвестно
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