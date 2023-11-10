Тюменцев Василий Трифонович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Тюменцев Трифон
Мать: Тюменцева Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюменцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюменцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Тюменцева Мария
Смерть
Неизвестно