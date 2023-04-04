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(Любимова) Ирина
(Любимова) Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Любимов Пётр
Мать
Любимова (Бородашкина) Анна
Около 1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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Биография
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Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Любимов Пётр
Мать:
Любимова Анна
Смерть
Неизвестно
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