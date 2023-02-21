Чанчин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1899
Дочь: Худяковская Валентина
Мать ребёнка: Счанчина Мария
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Счанчина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глафира
Мать ребёнка: Счанчина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чанчин Андрей
Мать ребёнка: Счанчина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чанчин Константин
Мать ребёнка: Счанчина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чанчин Антон
Мать ребёнка: Счанчина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Счанчина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Счанчина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Счанчина Мария
Смерть
Неизвестно