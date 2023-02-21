Чанчин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чанчин Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1899

Дочь: Худяковская Валентина

Мать ребёнка: Счанчина Мария

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Счанчина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глафира

Мать ребёнка: Счанчина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чанчин Андрей

Мать ребёнка: Счанчина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чанчин Константин

Мать ребёнка: Счанчина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чанчин Антон

Мать ребёнка: Счанчина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Счанчина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Счанчина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Счанчина Мария

Смерть
Неизвестно
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