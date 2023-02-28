Гладышев Михаил Никитович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Гладышев Никита Иванович
Мать: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гладышева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Гладышева Аграфена/Агрипина Корнеевна/Корнильевна
Рождение ребёнка
14.04.1912 ст.
Дочь: Гладышева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Гладышева Аграфена/Агрипина Корнеевна/Корнильевна
Смерть
Неизвестно