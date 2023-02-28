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Гладышев Михаил Никитович

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Место рождения

Затворное, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Гладышев Никита Иванович

Мать: Анна Яковлевна

Затворное, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гладышева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Гладышева Аграфена/Агрипина Корнеевна/Корнильевна

Рождение ребёнка
14.04.1912 ст.

Дочь: Гладышева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Гладышева Аграфена/Агрипина Корнеевна/Корнильевна

Затворное, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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