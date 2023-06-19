Потеряев Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотеряев Сергей Александрович

Потеряев Сергей Александрович

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

28.05.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1977

Отец: Потеряев Александр Елисеевич

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
23.06.2001

Сын: Потеряев Антон Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.06.2012

Дочь: Потеряева Анфиса Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потеряева Ирина Александровна