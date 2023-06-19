Потеряев Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения28.05.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1977
Отец: Потеряев Александр Елисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.2001
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.06.2012
Дочь: Потеряева Анфиса Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно