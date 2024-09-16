Баранова (Цыпкина) Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Цыпкина) Зинаида Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Баранов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Баранова) Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Баранов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погорелова (Баранова) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Баранов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пакулина (Баранова) Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Баранов Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
04.05.1935

Дочь: Солуянова (Баранова) Полинария Михайловна

Отец ребёнка: Баранов Михаил Федорович

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