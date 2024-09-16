Баранова (Цыпкина) Зинаида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Баранов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова (Баранова) Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Баранов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погорелова (Баранова) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Баранов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пакулина (Баранова) Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Баранов Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1935
Дочь: Солуянова (Баранова) Полинария Михайловна
Отец ребёнка: Баранов Михаил Федорович