Кирсань Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсань Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Кирсань Леонид Иванович

Отец ребёнка: Кирсань Иван Ильич

Кринички, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карташова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Кирсань Иван Ильич

Кринички, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирсань Борис Иванович

Отец ребёнка: Кирсань Иван Ильич

Кринички, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирсань Иван Ильич

Смерть
Неизвестно