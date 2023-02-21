Аксинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Егор Иванов Егорка Иванов
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Егор Иванов Егорка Иванов
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Егор Иванов Егорка Иванов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Егор Иванов Егорка Иванов
Рождение ребёнка
1755
Сын: Андрей Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов Егорка Иванов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Егор Иванов Егорка Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно