Аксинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1694 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Егор Иванов Егорка Иванов

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Егор Иванов Егорка Иванов

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Егор Иванов Егорка Иванов

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Егор Иванов Егорка Иванов

Рождение ребёнка
1755

Сын: Андрей Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов Егорка Иванов

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Егор Иванов Егорка Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Иванов Егорка Иванов

Смерть
Неизвестно
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