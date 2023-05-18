(Верхошенская ?) Пелагея Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1838
Рождение ребёнка
27.12.1840
Дочь: Домника Фёдоровна
Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1843
Сын: Ловчиков Мефодий Фёдорович
Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1846
Дочь: Гредяева Фиона Фёдоровна
Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1848
Сын: Ловчиков Стефан Фёдорович
Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Ловчиков Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1853
Сын: Ловчиков Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1860
Дочь: Лычагина Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1861
Дочь: Воржева Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1864
Дочь: Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно