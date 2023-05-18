(Верхошенская ?) Пелагея Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Верхошенская ?) Пелагея Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1838

Муж: Ловчиков Фёдор Иванович

Городище, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.12.1840

Дочь: Домника Фёдоровна

Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
13.06.1843

Сын: Ловчиков Мефодий Фёдорович

Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Иванович

Городище, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1846

Дочь: Гредяева Фиона Фёдоровна

Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Иванович

Городище, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1848

Сын: Ловчиков Стефан Фёдорович

Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Иванович

Городище, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Ловчиков Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1853

Сын: Ловчиков Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Иванович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.01.1860

Дочь: Лычагина Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Иванович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.04.1861

Дочь: Воржева Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Иванович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.06.1864

Дочь: Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Иванович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно