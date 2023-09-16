Ларионова Гликерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Гликерия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Южаков Кондратей Алексеевич

Отец ребёнка: Южаков Алексей Филипович

Муравьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Южакова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Южаков Алексей Филипович

Муравьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Южакова Ефимия Алексеевна

Отец ребёнка: Южаков Алексей Филипович

Муравьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южаков Алексей Филипович

Смерть
Неизвестно
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