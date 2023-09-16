Ларионова Гликерия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Южаков Кондратей Алексеевич
Отец ребёнка: Южаков Алексей Филипович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Южакова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Южаков Алексей Филипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Южакова Ефимия Алексеевна
Отец ребёнка: Южаков Алексей Филипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно