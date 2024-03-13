Левонюк Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левонюк Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левонюк (Левонюк) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Левонюк Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левонюк Николай Иванович

Рождение ребёнка
24.05.1982

Сын: Левонюк Николай Николаевич

Отец ребёнка: Левонюк Николай Иванович

Рождение ребёнка
14.12.1983

Дочь: Шахнова (Левонюк) Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Левонюк Николай Иванович

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