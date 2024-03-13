Левонюк Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левонюк (Левонюк) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Левонюк Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1982
Сын: Левонюк Николай Николаевич
Отец ребёнка: Левонюк Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.12.1983
Дочь: Шахнова (Левонюк) Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Левонюк Николай Иванович