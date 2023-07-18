Ямалетдинов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямалетдинов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RG
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Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Фахретдинов Ямалетдин

Мать: ?

Смерть
Неизвестно