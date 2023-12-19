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(Бондарева) Анастасия Мамантовна

Место рождения

Куяновка, Сумська область

Дата рождения

04.10.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
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Рождение
04.10.1895 ст.

Отец: Бондарев Мамант Карпович

Мать: Бондарева (Святышенкова) Наталия Лукиановна

Куяновка, Сумська область
Дочь села Сыроватки государственного крестьянина Маманта Карпова Бондарева и законной жены его Наталии Лукиановны
Крещение
07.10.1895 ст.
Куяновка, Сумська область
Ивано-Воинская церковь села Андреевка (Куяновка), Сумской уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно

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