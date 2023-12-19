(Бондарева) Анастасия Мамантовна
Место рождения
Дата рождения04.10.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1895 ст.
Дочь села Сыроватки государственного крестьянина Маманта Карпова Бондарева и законной жены его Наталии Лукиановны
Крещение
07.10.1895 ст.
Ивано-Воинская церковь села Андреевка (Куяновка), Сумской уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно