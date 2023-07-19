Посаженкова Просковья Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посаженкова Просковья Евлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Посаженкова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Посаженоков Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посаженков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Посаженоков Григорий Яковлевич

Смерть
05.03.1968