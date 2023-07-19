Посаженкова Просковья Евлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.03.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Посаженкова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Посаженоков Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Посаженков Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Посаженоков Григорий Яковлевич
Смерть
05.03.1968