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Wassar (Wasser) ?
Wassar (Wasser) ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Maseev) Basya
Около 1894 г.р.
Дети
Fally
1917 г.р.
Lora
1924 г.р.
Добавил:
АФ
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Биография
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Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь:
Fally
Мать ребёнка:
Basya
Рождение ребёнка
1924
Дочь:
Lora
Мать ребёнка:
Basya
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Basya
Смерть
Неизвестно
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