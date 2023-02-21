Wassar (Wasser) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wassar (Wasser) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1894 г.р.

Дети

1917 г.р.
1924 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Fally

Мать ребёнка: Basya

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Lora

Мать ребёнка: Basya

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Basya

Смерть
Неизвестно
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