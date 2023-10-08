Трунов Матвей Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трунов Корней
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трунова Полина Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трунова Наталья Матвеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трунова Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трунов Илларион Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно