Трунов Матвей Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунов Матвей Корнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трунов Корней

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трунова Полина Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунов Пётр Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трунова Наталья Матвеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трунова Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трунов Илларион Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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