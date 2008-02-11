Фархутдинов Мирзахан Мирзан улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1933
Дата смерти11.02.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1952
Сын: Фархутдинов Ильшат Мирзахан улы
Мать ребёнка: Фархутдинова Гольфира Валимухаммат кызы
Рождение ребёнка
14.06.1957
Дочь: Габдрахманова Гильминур Мирзахан кызы
Мать ребёнка: Фархутдинова Гольфира Валимухаммат кызы
Рождение ребёнка
06.09.1959
Дочь: Бадамшина Рима Мирзахан кызы
Мать ребёнка: Фархутдинова Гольфира Валимухаммат кызы
Рождение ребёнка
23.01.1969
Сын: Фархутдинов Илфер Мирзахан улы
Мать ребёнка: Фархутдинова Гольфира Валимухаммат кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.2008