Фархутдинов Мирзахан Мирзан улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фархутдинов Мирзахан Мирзан улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1933

Дата смерти

11.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1952

Сын: Фархутдинов Ильшат Мирзахан улы

Мать ребёнка: Фархутдинова Гольфира Валимухаммат кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.06.1957

Дочь: Габдрахманова Гильминур Мирзахан кызы

Мать ребёнка: Фархутдинова Гольфира Валимухаммат кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1959

Дочь: Бадамшина Рима Мирзахан кызы

Мать ребёнка: Фархутдинова Гольфира Валимухаммат кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1969

Сын: Фархутдинов Илфер Мирзахан улы

Мать ребёнка: Фархутдинова Гольфира Валимухаммат кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фархутдинова Гольфира Валимухаммат кызы

Смерть
11.02.2008