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Меньшиков Игорь Васильевич
Меньшиков Игорь Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1971
Пол
Мужской
Отец
Меньшиков Василий Егорович
1946 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971
Отец:
Меньшиков Василий Егорович
Мать: не указана
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