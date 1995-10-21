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Балашов Алексей Владиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1973

Дата смерти

21.10.1995

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1973

Отец: Балашов Владислав Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
21.10.1995
Талица, Талицкий, Свердловская область
Автомобильная авария на трассе Бутка- Вихляева
Рождение ребёнка
15.05.1996

Дочь: Ева Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности