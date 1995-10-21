Балашов Алексей Владиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1973
Дата смерти21.10.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1973
Отец: Балашов Владислав Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
21.10.1995
Талица, Талицкий, Свердловская область
Автомобильная авария на трассе Бутка- Вихляева
Рождение ребёнка
15.05.1996
Дочь: Ева Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности