Русаков Арефей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Место жительства
С 1795 по 1812
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской (?) переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Место жительства
После 1812
Великоселька, Юдинская волость, Каинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно