Русаков Арефей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русаков Арефей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Русаков Тимофей Иванович

Мать: Русакова Федора Нестеровна

Место жительства
С 1795 по 1812
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской (?) переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Место жительства
После 1812
Великоселька, Юдинская волость, Каинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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