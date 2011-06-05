Позднякова (Минаева) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПозднякова (Минаева) Мария Ильинична

Позднякова (Минаева) Мария Ильинична

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

21.04.1919

Дата смерти

05.06.2011

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1919

Отец: Минаев Илья Иванович

Мать: Минаева (Селиванова) Валентина Ивановна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздняков Лев Аркадиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздняков Лев Аркадиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздняков Лев Аркадиевич

Образование
Неизвестно
После окончания школы, училась в Московском электротехническом институте, закончила три курса и ушла в декрет
Бракосочетание
05.02.1940

Муж: Поздняков Лев Аркадиевич

Место жительства
1942
Была эвакуирована из Воронежа в г.Андижан с двумя детьми Михаилом и Людмилой
Рождение ребёнка
02.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздняков Лев Аркадиевич

Работа или профессия
После 1945
В отделе контроля продукции механического завода
Образование
После 1945
Воронежский авиационный техникум
Смерть
05.06.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.