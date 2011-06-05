Позднякова (Минаева) Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения21.04.1919
Дата смерти05.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Образование
Неизвестно
После окончания школы, училась в Московском электротехническом институте, закончила три курса и ушла в декрет
Бракосочетание
05.02.1940
Место жительства
1942
Была эвакуирована из Воронежа в г.Андижан с двумя детьми Михаилом и Людмилой
Рождение ребёнка
02.06.1942
Работа или профессия
После 1945
В отделе контроля продукции механического завода
Образование
После 1945
Воронежский авиационный техникум
Смерть
05.06.2011