Таня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сережа

Отец ребёнка: Вова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олег

Отец ребёнка: Вова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вова