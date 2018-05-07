Клименчук (Емельянцева) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименчук (Емельянцева) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1957

Дата смерти

07.05.2018

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1957

Отец: Николай

Мать: Емельянцева Валентина Никитовна

Рождение ребёнка
18.10.1977

Дочь: Кокарева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Клименчук Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
14.07.1980

Дочь: Гвоздева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Клименчук Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сульгина Татьяна

Отец ребёнка: Клименчук Николай Алексеевич

Смерть
07.05.2018