Клименчук (Емельянцева) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1957
Дата смерти07.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1957
Отец: Николай
Рождение ребёнка
18.10.1977
Дочь: Кокарева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Клименчук Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
14.07.1980
Дочь: Гвоздева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Клименчук Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сульгина Татьяна
Отец ребёнка: Клименчук Николай Алексеевич
Смерть
07.05.2018