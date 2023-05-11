Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Федоровa) Александра Никаноровна
(Федоровa) Александра Никаноровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
1898
Пол
Женский
Отец
Федоров Никанор Филиппович
Мать
Фёдорова ?
Дети
Не указаны
Добавил:
УИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Федоров Никанор Филиппович
Мать:
Фёдорова ?
Смерть
1898
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь