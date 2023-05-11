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(Федоровa) Александра Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Федоров Никанор Филиппович

Мать: Фёдорова ?

Смерть
1898