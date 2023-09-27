Закревская (Шибакова) Нонна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1944
Отец: Шибаков Александр Всеволодович
Мать: Нина Александровна
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно