Закревская (Шибакова) Нонна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закревская (Шибакова) Нонна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1944

Отец: Шибаков Александр Всеволодович

Мать: Нина Александровна

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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