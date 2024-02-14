Оспанов Нурумжан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оспанов Нурумжан

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

03.07.1923

Дата смерти

03.01.1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

1951 г.р.
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1964 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1923

Отец: Алькеев Абдрахман

Мать: ?

Рождение ребёнка
15.04.1951

Сын: Оспанов Еркен Нурумжанович

Мать ребёнка: Оспанова (Хасанова) Даржан (Татьяна)

Бракосочетание
01.01.1952

Жена: Оспанова (Хасанова) Даржан (Татьяна)

Рождение ребёнка
12.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оспанова (Хасанова) Даржан (Татьяна)

Рождение ребёнка
27.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оспанова (Хасанова) Даржан (Татьяна)

Рождение ребёнка
18.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оспанова (Хасанова) Даржан (Татьяна)

Рождение ребёнка
08.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оспанова (Хасанова) Даржан (Татьяна)

Рождение ребёнка
02.08.1964

Сын: Оспанов Болат

Мать ребёнка: Оспанова (Хасанова) Даржан (Татьяна)

Смерть
03.01.1968
Похороны
Неизвестно

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