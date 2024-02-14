Оспанов Нурумжан
Место рожденияКазахстан
Дата рождения03.07.1923
Дата смерти03.01.1968
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1923
Отец: Алькеев Абдрахман
Мать: ?
Рождение ребёнка
15.04.1951
Сын: Оспанов Еркен Нурумжанович
Мать ребёнка: Оспанова (Хасанова) Даржан (Татьяна)
Бракосочетание
01.01.1952
Рождение ребёнка
12.07.1955
Рождение ребёнка
27.05.1958
Рождение ребёнка
18.12.1959
Рождение ребёнка
08.09.1961
Рождение ребёнка
02.08.1964
Сын: Оспанов Болат
Мать ребёнка: Оспанова (Хасанова) Даржан (Татьяна)
Смерть
03.01.1968
Похороны
Неизвестно