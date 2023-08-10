Болдырева (Фадеева) Фекла Дроновна (Андроновна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти02.07.?
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Фадеев Дрон
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1917
Рождение ребёнка
20.12.1918
Сын: Болдырев Николай Иванович
Отец ребёнка: Болдырев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
11.09.1921
Дочь: Болдырева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Болдырев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.02.1924
Сын: Болдырев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Болдырев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.04.1926
Сын: Болдырев Евгений Иванович
Отец ребёнка: Болдырев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1930
Отец ребёнка: Болдырев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
23.12.1932
Сын: Болдырев Валентин Иванович
Отец ребёнка: Болдырев Иван Васильевич
Заварзино, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдырева Екатерина
Отец ребёнка: Болдырев Иван Васильевич
Смерть
02.07.?