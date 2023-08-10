Болдырева (Фадеева) Фекла Дроновна (Андроновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева (Фадеева) Фекла Дроновна (Андроновна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

02.07.?

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Фадеев Дрон

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1917

Муж: Болдырев Иван Васильевич

Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.12.1918

Сын: Болдырев Николай Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Васильевич

Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.09.1921

Дочь: Болдырева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Болдырев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
13.02.1924

Сын: Болдырев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Васильевич

Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.04.1926

Сын: Болдырев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Васильевич

Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.11.1930

Сын: Болдырев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Васильевич

Торбеевка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.12.1932

Сын: Болдырев Валентин Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Васильевич

Заварзино, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдырева Екатерина

Отец ребёнка: Болдырев Иван Васильевич

Смерть
02.07.?
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