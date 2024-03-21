Журкина Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журкина Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Виктор Никандрович

Мать: Комарова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журкин Глеб Андреевич

Отец ребёнка: Журкин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журкин Лев Андреевич

Отец ребёнка: Журкин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журкин Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Журкин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журкин Андрей

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