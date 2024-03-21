Журкина Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Виктор Никандрович
Мать: Комарова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Журкин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журкин Лев Андреевич
Отец ребёнка: Журкин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Журкин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журкин Андрей