Зубков Ларион (Ларка) Никулин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубков Ларион (Ларка) Никулин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Зубков Викул (Микулка) Захаров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1674

Сын: Зубков Сергей (Сергушка) Ларионов

Мать ребёнка: не указана

поч. за речкою Ванчазом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Зубков Савелий (Савка) Ларионов

Мать ребёнка: не указана

поч. за речкою Ванчазом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. за речкою Ванчазом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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