Зубков Ларион (Ларка) Никулин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Зубков Викул (Микулка) Захаров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1674
Сын: Зубков Сергей (Сергушка) Ларионов
Мать ребёнка: не указана
поч. за речкою Ванчазом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Зубков Савелий (Савка) Ларионов
Мать ребёнка: не указана
поч. за речкою Ванчазом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. за речкою Ванчазом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678