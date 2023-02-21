Носкова (Котова) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
14.02.1903 ст.
Дочь: Евдокимова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Носков Алексей Васильевич
Яковлевская 1-я, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Кропина Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Носков Алексей Васильевич
Лукинская, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
28.07.1908
Сын: Носков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Носков Алексей Васильевич
Хевроньино, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно