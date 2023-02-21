Носкова (Котова) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Котова) Пелагея Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котов Григорий Сергеевич

Мать: Котова Варвара Васильевна

Бракосочетание
1898

Муж: Носков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
14.02.1903 ст.

Дочь: Евдокимова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Носков Алексей Васильевич

Яковлевская 1-я, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кропина Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Носков Алексей Васильевич

Лукинская, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
28.07.1908

Сын: Носков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Носков Алексей Васильевич

Хевроньино, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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