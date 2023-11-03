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Петухов Симеон Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Около 1800

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Петухов Алексей Никитин

Мать: Петухова Матрона Павловна

Бракосочетание
До 1792

Жена: Петухова 1, Суковатицина 2 Фекла Миронова

Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Павлова Зиновья Семеновна

Мать ребёнка: Петухова 1, Суковатицина 2 Фекла Миронова

Рождение ребёнка
24.02.1799

Сын: Петухов Иван Симеонов

Мать ребёнка: Петухова 1, Суковатицина 2 Фекла Миронова

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Отец записан как Максим. Воспр. Наталья Ульянова Кононова
Место жительства
1799
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Дом N13
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Волкова Агрофена Семенова

Мать ребёнка: Петухова 1, Суковатицина 2 Фекла Миронова

Смерть
Около 1800
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