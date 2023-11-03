Петухов Симеон Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиОколо 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Петухов Алексей Никитин
Бракосочетание
До 1792
Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Павлова Зиновья Семеновна
Мать ребёнка: Петухова 1, Суковатицина 2 Фекла Миронова
Рождение ребёнка
24.02.1799
Мать ребёнка: Петухова 1, Суковатицина 2 Фекла Миронова
Отец записан как Максим. Воспр. Наталья Ульянова Кононова
Место жительства
1799
Дом N13
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Волкова Агрофена Семенова
Мать ребёнка: Петухова 1, Суковатицина 2 Фекла Миронова
Смерть
Около 1800