Столярова (Абаренкова) Дарья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти01.01.1946
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
1917
Сын: Столяров Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Столяров Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
23.01.1920
Сын: Столяров Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Столяров Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
13.12.1927
Дочь: Кузнецова Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Столяров Михаил Михайлович
Ленинград
Рождение ребёнка
17.12.1931
Сын: Столяров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Столяров Михаил Михайлович
Смерть
01.01.1946