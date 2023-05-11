Столярова (Абаренкова) Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова (Абаренкова) Дарья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

01.01.1946

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Абаренков Александр Терентьевич

Мать: Абаренкова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Столяров Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Столяров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
23.01.1920

Сын: Столяров Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Столяров Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
13.12.1927

Дочь: Кузнецова Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Столяров Михаил Михайлович

Ленинград
Рождение ребёнка
17.12.1931

Сын: Столяров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Столяров Михаил Михайлович

Смерть
01.01.1946