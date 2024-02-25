Боталов Василий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоталов Василий Семёнович

Боталов Василий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1923

Дата смерти

17.07.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1923

Отец: Боталов Семен

Мать: Боталова Ольга Лаврентьевна

Рождение ребёнка
01.08.1946

Сын: Боталов Иван

Мать ребёнка: Боталова (Можаева) Ираида

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боталова (Можаева) Ираида

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боталова (Можаева) Ираида

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боталова (Можаева) Ираида

Купрос, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
17.07.1981
Причина смерти: Рак

Мы используем куки для улучшения работы сайта.