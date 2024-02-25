Боталов Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1923
Дата смерти17.07.1981
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1923
Отец: Боталов Семен
Рождение ребёнка
01.08.1946
Сын: Боталов Иван
Мать ребёнка: Боталова (Можаева) Ираида
Рождение ребёнка
16.07.1949
Рождение ребёнка
16.08.1951
Рождение ребёнка
19.10.1956
Смерть
17.07.1981
Причина смерти: Рак