Мухарова Аполинария Ивановна Вычислено 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухарова Аполинария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862

Отец: Иван Егоров

Мать: не указана

Бракосочетание
19.05.1882

Муж: Мухаров Корнил Михайлович

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1884

Дочь: Михайлова Евгения Корниловна

Отец ребёнка: Мухаров Корнил Михайлович

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1884

Дочь: Михайлова Анастасия Корниловна

Отец ребёнка: Мухаров Корнил Михайлович

Курган, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мухарова Мария Корниловна

Отец ребёнка: Мухаров Корнил Михайлович

Смерть
Неизвестно

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