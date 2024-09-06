Мухарова Аполинария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1862
Отец: Иван Егоров
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1882
Рождение ребёнка
01.01.1884
Дочь: Михайлова Евгения Корниловна
Отец ребёнка: Мухаров Корнил Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1884
Дочь: Михайлова Анастасия Корниловна
Отец ребёнка: Мухаров Корнил Михайлович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мухарова Мария Корниловна
Отец ребёнка: Мухаров Корнил Михайлович
Смерть
Неизвестно