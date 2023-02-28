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Козлов Семён Васильевич

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

01.08.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1914

Отец: Козлов Василий (Кронидович)

Мать: Козлова Александра Ермолаевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Крещение
02.08.1914
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Козлов Василий Кронидович. Казак Чесноковского посёлка. Отец Козлова Александра Ермолаевна. Мать Кандалинцев Яков Ермолаевич. Восприемник. Казак Чесноковского посёлка Болодурина Анна Ивановна. Восприе... Показать все
Смерть
Неизвестно
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