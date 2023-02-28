Козлов Семён Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1914
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Крещение
02.08.1914
Козлов Василий Кронидович. Казак Чесноковского посёлка. Отец Козлова Александра Ермолаевна. Мать Кандалинцев Яков Ермолаевич. Восприемник. Казак Чесноковского посёлка Болодурина Анна Ивановна. Восприе... Показать все
Смерть
Неизвестно