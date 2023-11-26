Пименова - Папулова Толия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Смена фамилии
24.12.1866 ст.
Фамилию первого мужа Папулова сменила на фамилию второго мужа - Пименова
Рождение ребёнка
14.10.1878 ст.
Отец ребёнка: Пименов Денис Савельевич
деревня Кротово (Ново-Заводская)
Смерть
1880