Пименова - Папулова Толия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименова - Папулова Толия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Смена фамилии
24.12.1866 ст.
Фамилию первого мужа Папулова сменила на фамилию второго мужа - Пименова
Рождение ребёнка
14.10.1878 ст.

Сын: Пименов Фёдор Денисович

Отец ребёнка: Пименов Денис Савельевич

деревня Кротово (Ново-Заводская)
Смерть
1880
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