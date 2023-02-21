Ивашкин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1897 ст.
Отец: Ивашкин Петр Федорович
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивашкин Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивашкина Ксения
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивашкина Прасковья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивашкин Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивашкин Иван
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно