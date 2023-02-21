Ивашкин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашкин Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1897 ст.

Отец: Ивашкин Петр Федорович

Мать: Ивашкина Матрона Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивашкин Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивашкина Ксения

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивашкина Прасковья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивашкин Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивашкин Иван

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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