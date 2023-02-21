Шадрина Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина Нина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.86

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.86

Отец: не указан

Мать: Шадрина Ольга

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