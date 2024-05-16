Нурумов Кадырхан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нурумов Кадырхан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нурумова Эльвира Кадырхановна

Мать ребёнка: Нурумова (Ибрагимова) Гайша Газизовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валишина Альфия Кадырхановна

Мать ребёнка: Нурумова (Ибрагимова) Гайша Газизовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нурумова (Ибрагимова) Гайша Газизовна

Рождение ребёнка
19.06.1949

Дочь: Мусина (Нурумова) Эркия Кадырхановна

Мать ребёнка: Нурумова (Ибрагимова) Гайша Газизовна

Смерть
Неизвестно

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