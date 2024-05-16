Нурумов Кадырхан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурумова Эльвира Кадырхановна
Мать ребёнка: Нурумова (Ибрагимова) Гайша Газизовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валишина Альфия Кадырхановна
Мать ребёнка: Нурумова (Ибрагимова) Гайша Газизовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1949
Дочь: Мусина (Нурумова) Эркия Кадырхановна
Мать ребёнка: Нурумова (Ибрагимова) Гайша Газизовна
Смерть
Неизвестно