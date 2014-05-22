Каландия Вахо (Вилинка) Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаландия Вахо (Вилинка) Георгиевич

Каландия Вахо (Вилинка) Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1937

Дата смерти

22.05.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1937

Отец: Каландия Георги Иванович

Мать: Джанджгава Кристина Александровна

Рождение ребёнка
16.01.1965

Сын: Каландия Девиз Вилинкович

Мать ребёнка: Чхапелия Лия (Лулико) Махазовна

Рождение ребёнка
28.10.1966

Дочь: Каландия Нино Вилинковна

Мать ребёнка: Чхапелия Лия (Лулико) Махазовна

Рождение ребёнка
15.03.1972

Сын: Каландия Ниази Вилинкович

Мать ребёнка: Чхапелия Лия (Лулико) Махазовна

Смерть
22.05.2014