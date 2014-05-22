Каландия Вахо (Вилинка) Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1937
Дата смерти22.05.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1937
Рождение ребёнка
16.01.1965
Сын: Каландия Девиз Вилинкович
Мать ребёнка: Чхапелия Лия (Лулико) Махазовна
Рождение ребёнка
28.10.1966
Дочь: Каландия Нино Вилинковна
Мать ребёнка: Чхапелия Лия (Лулико) Махазовна
Рождение ребёнка
15.03.1972
Сын: Каландия Ниази Вилинкович
Мать ребёнка: Чхапелия Лия (Лулико) Махазовна
Смерть
22.05.2014