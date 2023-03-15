Дюков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дюков Иван Алексеевич
Мать: Дюкова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Дюкова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дюкова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дюкова Клавдия
Место жительства
Неизвестно
Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно