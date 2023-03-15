Дюков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дюков Иван Алексеевич

Мать: Дюкова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Дюкова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Александр Иванович

Мать ребёнка: Дюкова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюкова Клавдия

Место жительства
Неизвестно
Сергач, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно