Хайруллина Равиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина Равиля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайруллина Эльвира Анасовна

Отец ребёнка: Хайруллин (Анас) Әнәс Зиннурович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайруллин Азат Анасович

Отец ребёнка: Хайруллин (Анас) Әнәс Зиннурович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайруллин (Анас) Әнәс Зиннурович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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