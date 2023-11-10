Кирчанова Афонасия Романовна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Кирчанов Роман Андреевич
Мать: Зыкова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Свалова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Свалов Николай Иванович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Свалова Августа Николаевна
Отец ребёнка: Свалов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно