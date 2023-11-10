Кирчанова Афонасия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирчанова Афонасия Романовна

Место рождения

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кирчанов Роман Андреевич

Мать: Зыкова Ольга Алексеевна

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Свалова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Свалов Николай Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Свалова Августа Николаевна

Отец ребёнка: Свалов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свалов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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