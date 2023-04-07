Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Иванович

Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Иван Осипович

Мать: Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно