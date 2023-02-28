Тукай Габдулла Мухамметгарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТукай Габдулла Мухамметгарифович

Тукай Габдулла Мухамметгарифович

avatar

Место рождения

Кошлауч, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.04.1886

Дата смерти

15.04.1913

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошлауч, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1905 по 1907
Тульчино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1907 по 1913
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.04.1913
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close