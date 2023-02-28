Тукай Габдулла Мухамметгарифович
Место рождения
Дата рождения26.04.1886
Дата смерти15.04.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905 по 1907
Тульчино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1907 по 1913
Смерть
15.04.1913