Пынков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пынков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Пынкова Римма

Рождение ребёнка
15.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пынкова Елена

Рождение ребёнка
11.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пынкова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пынкова Елена

Смерть
Неизвестно
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