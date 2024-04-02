Пынков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Пынкова Римма
Рождение ребёнка
15.07.1979
Рождение ребёнка
11.10.1981
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно