Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Вилягжанин Миней Яковлевич

Мать: Вилягжанин Татьяна Федоровна

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